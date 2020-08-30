Билеты на конкурсные кинопоказы «Амурской осени» будут бесплатными
Конкурсные показы фильмов фестиваля «Амурская осень» пройдут в кинозалах торгово-развлекательного центра «Острова». Об этом сегодня сообщил президент фестиваля Сергей Новожилов в своём инстаграм-аккаунте.
— В этом году всё, что связано с культурой, проходит в необычном формате. Но в данном случае самое главное – это глагол «проходит». И «Амурская осень», я надеюсь, пройдёт интересно и насыщенно, — поделился Сергей Новожилов.
Показы полного и короткого метров пройдут в двух залах центра. Полную программу конкурса объявят 1 сентября.
По традиции, для жителей Благовещенска сеансы будут бесплатными. А билеты можно будет получить в кассе кинотеатра в день показа.
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