Билеты на конкурсные кинопоказы «Амурской осени» будут бесплатными

Конкурсные показы фильмов фестиваля «Амурская осень» пройдут в кинозалах торгово-развлекательного центра «Острова». Об этом сегодня сообщил президент фестиваля Сергей Новожилов в своём инстаграм-аккаунте.

— В этом году всё, что связано с культурой, проходит в необычном формате. Но в данном случае самое главное – это глагол «проходит». И «Амурская осень», я надеюсь, пройдёт интересно и насыщенно, — поделился Сергей Новожилов.

Показы полного и короткого метров пройдут в двух залах центра. Полную программу конкурса объявят 1 сентября.

По традиции, для жителей Благовещенска сеансы будут бесплатными. А билеты можно будет получить в кассе кинотеатра в день показа.