Завтра Амурскую область накроют дожди

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Ночью в отдельных районах туман. Ветер восточный 3-8 метра в секунду, с усилением до 14 метров. Температура ночью +9°С...+14°С, местами по северу +2°С...+7°С, днём +14°С...+19 °С.

По сообщению портала rp5.ru, завтра пройдут сильные дожди практически на всей территории области.

В Белогорске днём +13°С...+14°C, сильный ливневый дождь, туман и умеренный ветер 8-10 метров в секунду. В Шимановске температура воздуха днём прогреется до +12°С...+13°С, ожидается ливневый дождь и туман, слабый ветер подует со скоростью 3-4 метра в секунду. В Свободном днём +14°С...+13°С, прогнозируют ливневый дождь, туман, слабый ветер 3-5 метров в секунду. В Зее +14°С...+13°C, ливневый дождь, туман. В Райчихинске +14°C, обложной дождь, умеренный ветер до 4-6 метров в секунду. В Завитинске днём +13°С...+14°C, сильный обложной дождь, умеренный ветер 4-6 метров в секунду. В Архаре +14°С...+16°С, дождь, умеренный ветер 4-6 метров в секунду. В Сковородине температура днём +11°С...+14°С, ливневый дождь, туман, слабый ветер 3-4 метра в секунду. В Тынде +7°С...+13°C, обложной дождь, туман, слабый ветер 1-3 метра в секунду.

В Благовещенске завтра облачно, ночью дождь, днём сильный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +12°С...+14°С, днём +15°С...+17°С.