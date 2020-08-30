Новый скачок: в Амурской области выявили 29 заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %, сообщает пресс-служба амурского Роспотребнадзора.
Больше всего заражений в Благовещенске — 17. Пять в Свободном, по два в Благовещенском и Октябрьском районах, по одному в Шимановске, Прогрессе и Зее.
С нарастающим итогом в регионе выявили 3 355 случаев COVID-2019. Увеличивается доля случаев с тяжёлым течением заболевания.
2 289 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.
536 человек контактировали с заболевшими.
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