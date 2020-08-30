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сегодня, 17:11 1

Новый скачок: в Амурской области выявили 29 заражений коронавирусом

Новый скачок: в Амурской области выявили 29 заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %, сообщает пресс-служба амурского Роспотребнадзора.

Больше всего заражений в Благовещенске — 17. Пять в Свободном, по два в Благовещенском и Октябрьском районах, по одному в Шимановске, Прогрессе и Зее.

С нарастающим итогом в регионе выявили 3 355 случаев COVID-2019. Увеличивается доля случаев с тяжёлым течением заболевания.

2 289 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

536 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    4 минуты назад

    Курортники возвратились....

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