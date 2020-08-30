При быстром погашении кредита можно будет вернуть часть уплаченных денег

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в Гражданский кодекс. С этой осени вернуть часть «страховых» денег после досрочного погашения кредита будет достаточно просто.

До принятия поправок многим людям приходилось обращаться в суд, чтобы вернуть деньги по страховке. Теперь с принятием поправок данный пробел в законодательстве устранён.

При этом, отмечается, что от самих граждан потребуется сообщить о желании досрочно отказаться от страховки в течении семи дней с момента погашения кредита в случае если заёмщик покупал свой страховой договор самостоятельно и десять дней, если страхователем являлся банк, пишет Deita.ru