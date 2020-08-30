С сентября отменяются повышенные пособия по безработице и доплаты на детей

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В первый день осени прекратит действовать введенная в июне-августе доплата в размере 3 000 рублей на каждого ребенка в семье к пособию одного из безработных родителей. Также минимальный размер пособия снова станет 1500 рублей.

С 1 сентября отменяется повышенные минимальный размер пособия по безработице (с мая по август он составлял 4500 рублей ежемесячно). Он вновь вернется на прежний уровень 1500 рублей.

По данным минтруда пособие по безработице в минимальном размере сейчас получают до 40 процентов зарегистрированных на бирже жителей страны, пишет news.ru

Прекратит действовать и введенная в июне-августе доплата в размере 3 000 рублей на каждого ребенка в семье к пособию одного из безработных родителей или опекунов.