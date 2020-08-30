На площади в Благовещенске поставят самый длинный на Дальнем Востоке флагшток

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске на обновленной главной городской площади появится самый высокий флагшток на Дальнем Востоке. Сейчас заканчивается установка конструкции. В ближайшие дни на флагштоке разместят российский флаг размером 25 на 16 метров. Сдать объект планируют 3 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Флагшток устанавливают в рамках реализации первого этапа строительства центра «Трибуна Холл».

Длина флагштока состаляет 75 метров. Как рассказал главный инженер подрядной организации Гусейн Адельшин, металлическая конструкция уникальна тем, что держит себя сама за счет ребер жесткости. Она не упадет, даже если ветер будет дуть со скоростью 40 метров в секунду.

— Эта конструкция была разработана нашим конструкторским бюро. Она используется во многих опорах освещения, линий электропередачи. В случае сильного ветра точно не упадет. Максимально ветер здесь разгоняется до скорости 25 метров в секунду, у нас есть запас до 40 метров в секунду. Кроме того, будут стоять датчики, определяющие скорость ветра. При сильном ветре флаг будет автоматически спускаться. Спуск и подъём флага будет осуществляться автоматически, но имеется и ручное управление. Это будет самый большой флагшток не только в регионе, но и на Дальнем Востоке в целом, – рассказал Адельшин.

На сильные нагрузки рассчитан и фундамент. Он работает по принципу «торшера» и имеет опрокидывающий момент в 450 тонн, говорят специалисты.

— Сначала был вырыт котлован на четыре метра в глубину. Затем в коренной грунт забили пятнадцать 6-метровых свай: 12 расположено по периметру с шагом 60 градусов, три сваи – в середине. Сверху их засыпали грунтом и установили плиту толщиной 60 сантиметров. На плиту был помещен «железобетонный стакан», который по бокам подпирают шесть треугольных стен – траверсов», – рассказал главный инженер проекта Анатолий Усов.

Флагшток разместится на одной оси с аллеей фонтанов и зданием правительства Амурской области так, чтобы флаг был виден с любой точки набережной.