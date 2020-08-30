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Бурейская больница нуждается в ремонте кровли и новых кроватях

Бурейская больница нуждается в ремонте кровли и новых кроватях
Фото: amurobl.ru

Глава Приамурья Василий Орлов прибыл с визитом в Бурейскую больницу. Здание учреждения остро нуждается в ремонте кровли и оборудовании.

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Бурейскую больницу. В сопровождении зампреда правительства Юлии Рябининой и и.о. главврача Бурейской больницы Ольги Тульской, руководитель области осмотрел хирургический корпус, сообщает портал областного правительства.

— Самый важный вопрос сейчас — ремонт крыши отделения хирургии. Во многих местах образуется грибок, вода стекает с потолка, что может привести к замыканию электропроводки. Протекающая крыша признана аварийной, требуется капремонт, — рассказала Ольга Тульская.

Решить проблему с кровлей здания глава региона поручил минстрою области. Как казалось, не только крыша больницы требует внимания: рассчитанное на 65 коек медицинское учреждение, из которых 23 находятся в хирургическом отделении, нуждается в приобретении 15 специальных многофункциональных кроватей.

— Полагаю, что специальные кровати нужны не только Бурейской больнице. Минздраву региона нужно собрать потребность и провести анализ ситуации, надо решать вопрос не точечно, а системно, — сказал Василий Орлов.

В беседе с руководством больницы губернатор уточнил с обеспеченностью кадрами.

— В ближайшее время ожидаем выход на работу уролога, планируется взять на работу врача УЗИ, педиатра и гинеколога. Обеспеченность врачами составляет 72%, средним медицинский персоналом — 91%, — сказала Ольга Тульская.

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#губернатор #здоровье

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    29 минут назад

    До сих пор Талаканцев терпеть не любят в этой больнице. Не считая на то, что и сама больниа была построена с налогов Бурейской ГЭС во время ее строительства (это не секрет и всем известный факт). Теперь почувствовали, что такое денег нет. И почему большинство талаканцев в другие больницы ездят.

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