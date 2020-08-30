Россиянам могут запретит петь в караоке

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В Госдуме могут рассмотреть вопрос о запрете услуг караоке. Пока в Совете Федерации считают, что достаточно чаще обрабатывать антисептиком микрофоны.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Идею оценили в Совета Федерации. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что такое предложение возникло, поскольку существует вероятность передачи вируса через микрофон, который передаётся из рук в руки, пишет RT.

— Я так понимаю, что он, наверное, попытался сравнить эту процедуру в некотором смысле с курением кальяна и так далее. Мне кажется, что в данном случае любая мера, которая предусматривает некую осторожность в рамках передачи инфекции, оправдана, — пояснил сенатор.

Парламентарий считает, что подобные заведения будут закроют. Вероятнее всего, появится предписание, обязующее заведения проводить дополнительную обработку микрофонов.

— Так как они являются неким средством коллективного использования... После каждого исполнения — это нехитрая процедура — взять и протереть микрофон соответствующим средством, — заключил Рязанский.

В своём обращении Сухарев напомнил, что в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4 тыс. случаев COVID-19.