Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:02 0

Сегодня вечером в Благовещенске обещают открыть для движения перекрёсток Калинина—Пролетарская

Сегодня вечером в Благовещенске обещают открыть для движения перекрёсток Калинина—Пролетарская

Перекрёсток Калинина—Пролетарская планируют открыть для движения транспорта уже сегодня вечером. Пока дорога полностью перекрыта.

Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия продолжается на пересечении улиц Калинина—Пролетарская. Пока движение транспорта здесь полностью ограничено, его восстановят к вечеру 30 августа, сообщает администрация города Благовещенска.

Пока продолжаются дорожные работы, движение автобуса № 44 проходит через улицу Б. Хмельницкого.

Ремонт улицы Калинина проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Калинина в этом году проходит масштабное обновление. Здесь ремонтируют дорожное покрытие, устанавливают остановки, пандусы на парковках, энергосберегающие светильники.

Просмотров всего: 182

#дороги #ЖКХ

распечатать


Общество 1

В понедельник участок улицы Воронкова в Благовещенске полностью закроют для проезда
Власть 3

Первой в области газифицируют котельную Циолковского
Общество

Дорогу «Заречное – Сиан» перекрыли для движения
Общество

Ремонт моста в Верхнеблаговещенском продолжится на следующей неделе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь