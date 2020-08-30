Сегодня вечером в Благовещенске обещают открыть для движения перекрёсток Калинина—Пролетарская

Перекрёсток Калинина—Пролетарская планируют открыть для движения транспорта уже сегодня вечером. Пока дорога полностью перекрыта.

Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия продолжается на пересечении улиц Калинина—Пролетарская. Пока движение транспорта здесь полностью ограничено, его восстановят к вечеру 30 августа, сообщает администрация города Благовещенска.

Пока продолжаются дорожные работы, движение автобуса № 44 проходит через улицу Б. Хмельницкого.

Ремонт улицы Калинина проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Калинина в этом году проходит масштабное обновление. Здесь ремонтируют дорожное покрытие, устанавливают остановки, пандусы на парковках, энергосберегающие светильники.