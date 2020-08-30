В понедельник участок улицы Воронкова в Благовещенске полностью закроют для проезда

Фото: admblag.ru

Улицу Воронкова перекроют в Благовещенске в очередной раз. Теперь на неделю закроют проезд между Студенческой и Василенко. Работы по укладке асфальта могут затянуться на неделю.

В понедельник, 31 августа, на участке улицы Воронкова между Студенческой и Василенко полностью ограничат движение транспорта, сообщает администрация города Благовещенска.

Рабочие начнут готовить дорожное основание для укладки асфальтобетонного покрытия.

Дорогу планируют открыть для движения через неделю. Администрация Благовещенска просит автомобилистов строить маршрут с учётом этой информации.

Улицу Воронкова этим летом перекрывали уже несколько раз. Подрядчики прокладывали ливневую канализацию и укладывали асфальт, поделив дорожное полотно на участки.

Все работы подрядчик планирует завершить к концу октября.