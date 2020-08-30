До 1 октября в Приамурье останутся закрытыми санатории, детские лагеря и ночные клубы

Решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции до 1 октября останутся закрытыми организации, осуществляющие санаторно-курортное обслуживание в Амурской области и детские оздоровительные лагеря.

В работе общепита изменений пока тоже нет. Заведения всё ещё обязаны заканчивать работу не позднее 23:00 часов, сообщает пресс-служба Амурского правительства.

Обслуживание также должно вестись с четким соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором.