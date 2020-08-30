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30августа
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сегодня, 14:03 0

До 1 октября в Приамурье останутся закрытыми санатории, детские лагеря и ночные клубы

До 1 октября в Приамурье останутся закрытыми санатории, детские лагеря и ночные клубы
Фото: pixabay.com

Решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции до 1 октября останутся закрытыми организации, осуществляющие санаторно-курортное обслуживание в Амурской области и детские оздоровительные лагеря.

В работе общепита изменений пока тоже нет. Заведения всё ещё обязаны заканчивать работу не позднее 23:00 часов, сообщает пресс-служба Амурского правительства.

Обслуживание также должно вестись с четким соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором.

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#коронавирус #дети #здоровье #отдых

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