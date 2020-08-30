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сегодня, 13:27 0

Жители Санкт-Петербурга просят запретить песню «Третье сентября»

Жители Санкт-Петербурга просят запретить песню «Третье сентября»
Фото: РИА Новости

Жители Петербурга хотят добиться запрета трансляции песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» на законодательном уровне. В культурной столице собирают подписи под петицией.

Петербуржцы подготовили петицию, адресованную депутатам городского Законодательного собрания. Жители культурной столицы просят запретить «ротацию и любое использование» песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября», сообщает «Российская газета».

Автор петиции, Алина Сергеева, возмущена тем, что из года в год 3 сентября отовсюду звучит одноименная песня, а ленты социальный сетей заполнены картинками, стикерами, мемами и шутками на эту тему.

— Даже федеральные телеканалы и крупные информационные агентства не обходят стороной этот день. Сколько можно это терпеть и любоваться «кострами рябин» и «листом календаря», — негодует Алина Сергеева.

Петиция уже собрала несколько подписей в её поддержку.

«Полностью поддерживаю! У меня день рождения 3 сентября. Вместо нормальных поздравлений постоянно получаю ссылки на эту песню», — оставил свой комментарий один из подписавшихся.

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#жизнь #интернет #культура

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