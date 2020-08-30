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сегодня, 13:16 0

1 сентября к Земле приблизится астероид

1 сентября к Земле приблизится астероид
Фото: pixabay.com

К Земле приближается астероид 2011 ES4. Максимальной точки сближения с нашей планетой он достигнет 1 сентября.

Примерные размеры небесного тела - от 22 до 49 метров, сообщает «Российская газета». По информации космического агентства НАСА, на минимальное расстояние к Земле (около 120 тысяч километров) астероид подойдет в 19.12 по московскому времени. Он летит со скоростью 8,16 километра в секунду.

Астероид 2011 ES4 был открыт в марте 2011 года и, по мнению ученых, не является потенциально опасным.

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#наука #происшествия #СМИ

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