Журналист Амур.инфо нашёл самую вкусную в Благовещенске шаурму

Шаверма (она же шаурма) — одно из излюбленных блюд в фастфуде. Обжаренные куски мяса с овощами, завёрнутые в лаваш или питу очень сытные, а при правильной готовке ещё и невероятно вкусные. Редакция Амур.инфо решила выяснить, какая шаурма (или всё-таки шаверма?) в городе самая-самая?

Наш корреспондент купил куриную шаверму в пяти разных точках города. Выбор точек был случайным. И мы пригласили независимого эксперта, которого назвали шавухье — по аналогии с сомелье. Им стал выпускник колледжа сервиса и торговли Егор Добрынин. Он профессиональный повар четвёртого разряда, повар-кондитер третьего и просто хороший парень бесконечного разряда.

Чтобы исследование было независимым, мы пометили каждую тарелочку с шавермой цифрой. Закупили их примерно в одно время — за час до начала эксперимента. И некоторые из них успели сильно пропитаться.

Шаурма номер один

Эта шаурма стоила 200 рублей. В ней оказалось больше всего мяса из всех испытуемых. Она немного водянистая, но спишем это на то, что она пролежала какое-то время.

— На мой взгляд, в мясе можно было сделать поменьше соли. Но это лично моё мнение, — говорит повар.

Наш редактор уже пробовал шаурму из этой точки раньше. Он посчитал, что в ней наоборот соли не хватает.

Шаурма номер два

Она оказалась достаточно «веганской», заключил наш эксперт. В ней оказалось меньше всего мяса и больше овощей. Как и первая, эта шаверма обошлась нам в 200 рублей. Этот испытуемый был самым «остреньким». В нём было видно кусочки красного перца.

— Мясом даже и не пахнет в прямом смысле. В этой шаверме больше перца и меньше соли в отличие от первого номера. Однако, перца достаточно, по горлу совсем чуть-чуть отзывается, — считает эксперт.

Эта шаверма достаточно плотно завёрнута. До эксперимента совсем не распалась. Однако способ заворачивания нестандартный — несколько слоёв лаваша прямо посередине деликатеса. Наш редактор отметил, что это большой минус, так как лаваш перебивает основной вкус шавермы.

Шаурма номер три — «золотая середина»

Очень хорошо завёрнута, заключил повар. А лаваш очень вкусный и держит форму, за эксперимент совсем не пропитался. Стоило это кулинарное чудо дешевле — 180 рублей.

— Несмотря на то, что овощи крупно порезаны, всё очень мягкое и никакого хруста на зубах. Мясо классное, а по соли и перцу это точно идеал! Жира минимум, хотя попался один кусочек с салом — рассказал наш шавухье.

Шаурма номер четыре — «расстаявшая»

Стоила малышка всего 150 рублей. На момент эксперимента она сильно размякла. Наш эксперт заключил, что с неё капает не вода, а — жир.

— Мясо солёное, а вот соус — нет. Такое ощущение, что, когда готовили соус, в него забыли положить специи. В отличие от других шаверм, в ней есть капуста и соус сделан из сметаны. Она определённо самая жирная, — рассказал повар Егор.

Шаурма номер пять — поджаренная штучка

Пятая самая поджаренная и самая длииинная шаверма стоила 180 рублей. В её вкусе больше всего чувствуется майонез.

— Жирность нормальная, но очень много майонеза — единственный минус. В целом лаваш не размок, хотя соли определённо не хватает. А вот баланс овощей и мяса оптимальный, — говорит шавухье.

Итак, подведём итоги



Победитель по консистенции — номер три. Самая низкая жирность оказалась у неё же. А вот второе место поделили между собой вторая и первая. После них идёт пятый номер, но четвёртая, по мнению эксперта — это ад для человека с панкреатитом. По качеству заворачивания лавры поделили третий и пятый номер. А вот в целом по вкусу эксперту больше всего понравилась третья.

По результатам голосования победу одержала шаверма номер три!

Можно, только осторожно

Мы спросили у диетолога какую шаверму лучше есть, если прям ну ооочень хочется.

— С точки зрения диетологии лучше готовить шаурму дома. Это касается не только вопроса пользы, но и безопасности. Не во всех уличных киосках полностью соблюдается гигиена рабочего места. Что касается приготовления шаурмы, то стоит отдать предпочтение белому мясу: курице или индейке. А мариновать его можно в полезных приправах, таких как куркума, корица и так далее. Также необходимо добавлять больше овощей как источник клетчатки. Она необходима для нормальной работы ЖКТ. Также на его работе хорошо скажутся натуральные соусы, например, добавление домашнего йогурта, — рассказала главный врач-диетолог Амурской области Светлана Белова.

Диетолог считает, что шаверму лучше есть в обед, как основной приём пищи. Это связано с тем, что она содержит белки, жиры и углеводы. Светлана также подчеркнула, что не стоит забывать — людям с диабетом, лишним весом, обострениями заболеваний почек и ЖКТ лучше вовсе отказаться от этого блюда.

Рецепт классической шавермы

На просторах интернета мы нашли рецепт классической шаурмы. Продуктов должно хватить на две штучки.

Из продуктов понадобится: обязательно лаваш. Затем берём по половинке помидора и огурца, а также пять столовых ложек капусты. Даже не спрашивайте — как это? Как говорится: «Положить на глаз и готовить до готовности».

А вот с соусом всё намного понятнее по две столовые ложки майонеза и томатного соуса или кетчупа. Хотя наш шавухье считает, что в идеальном соусе майонеза или сметаны должно быть больше. Примерное соотношение — 70 процентов белого соуса на 30 красного полусладко…. кхм.. то есть просто соуса. Наш эксперт ещё советует кроме соли и перца по вкусу попробовать добавить кайенский и красный перец, а также немного «Маласяня» (это уже шаурма по-благовещенски получится). Конечно же ещё понадобится куриное филе — 150 грамм и две столовые ложки растительного масла.

Приготовить такое блюдо достаточно просто. Нужно всё вымыть, мелко порезать капусту и присолить. Порезать помидор дольками и соломкой огурец. Для соуса смешать майонез или сметану с томатным соусом и добавить приправы. Куриное филе обжарить на сковороде, добавить соль и перец по вкусу. Наш эксперт считает, что можно обжарить курочку в соевом соусе.

Расстеленный лаваш смазать соусом в центре и сверху положить овощи. В торговых точках обычно на овощи ещё кладут порезанный репчатый лук. Сверху укладываем мелко порезанную курицу и не забываем полить соусом. А потом плотно заворачиваем наше творение.

Теперь почти готовую шаурму необходимо обжарить с двух сторон на сухой сковороде. А если есть гриль или вафельница с насадками, отлично! Смело оставляем шаверму на пару минут. Готово! Кушайте, не обляпайтесь.