Российский учитель подал в суд на рэпера Моргенштерна за фразу «домики для рабов», сказанную о школе

Фото: @morgen_shtern

Учитель географии Артем Васильевых подал в суд на рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) после сравнения школ с «домиками для рабов» в одном из последних интервью музыканта. Это высказывание оскорбило преподавателя.

В своем заявлении Васильевых обвиняет Моргенштерна в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму, пишет Лента.ру. Учительскую жалобу поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у рэпера все его драгоценности и продать. А вырученные деньги отдать на нужды российского образования.

Просмотров всего: 129

#1 сентября #жизнь #закон #интернет #концерты #шоу-бизнес

распечатать

balandina