В Берлине во время массовой акции скандировали «Путин!»

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На этих выходных во время очередной акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Берлине скандировали имя президента России. Об этом рассказал журналист Дмитрий Смирнов в Telegram –канале.

В опубликованном в сети ролике видно, что участники митинга держат российские флаги, а закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест.

«Потому что Путин может надавить на Трампа», — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.

29 августа в Берлине прошла массовая акция протеста против мер принимаемых правительством по борьбе с коронавирусной инфекцией. На улицы города вышло около 38 тысяч человек. Акции не были согласованы правительством. Столкновение с полицией случилось рядом с посольством РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции. Итогом акции стало задержание 300 протестующих, в том числе 200 человек рядом с посольством России.

Сенатор по внутренним делам столицы ФРГ Андреас Гайзель охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.