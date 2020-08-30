Благовещенский парк Дружбы отмечает четвертьвековой юбилей

В двадцать пятый день рождения парка Дружбы благовещенцев ждет целый перечень праздничных мероприятий. А в ближайшие годы — обновленный парк с новыми фонтанами и современным скейт-парком.

Восемь лет парк находится в ведении ОКЦ.

— В 2012 году было страшно брать парк, но даже тогда мы не понимали, насколько будет сложно его восстанавливать. За эти годы здесь появились новые архитектурные формы, фонтаны, дорожки. Было проведено много концертов, праздник фонарей. Я считаю, что сейчас это оправданно одно из самых любимых мест благовещенцев. Знаю, что из других городов области люди приезжают посмотреть наш парк. Если честно, когда начали им заниматься, не думали, что он станет таким популярным. Будем развивать его и дальше. В планах скейт-парк, на который нужно 6 миллионов рублей. Новые наземные фонтаны. Моя мечта сделать парк фонтанов — это же такой релакс, — говорит директор ОКЦ Надежда Багрова.

Но и это не все задумки. В ближайших планах — укрепление берега искусственного водоёма в южной части парка, установка современной и безопасной детской площадки, новых архитектурных форм «Дракон» и «Руки», оборудование системы видеонаблюдения. В дальнейших планах развития – оборудование сада камней и цветов, восстановление кафе на воде.

Праздничная программа начнётся сегодня в полдень.

12:00-19:00 — Работа фотозон. В районе скульптур «Белый медведь» и «Панды» (южная и восточная часть парка).

12:00 — Мастер-класс по каллиграфии. Беседка Конфуция (северо-западная часть парка, за скалой с водопадом).

12:00-13:30 — Площадка «Живопись». В районе китайской стены (северо- восточная часть парка у водоема).

12:30-14:00 — Площадка «Радужный асфальт». В районе скульптуры «Панды» (юго-восточная часть парка).

12:30-14:00 — Площадка «Народные игры России и Китая». У водопада (юго-восточная часть парка).

14:00-17:00 — Площадка «Открытый микрофон». У водопада (юго-восточная часть парка).

15:00-16:00 — Открытая тренировка спортсменов Федерации ушу Амурской области. У сцены (южный вход в парк).

15:00-16:00 — Площадка «Радужный асфальт» В районе скульптуры «Панды» (юго-восточная часть парка).

15:00-16:00 — Открытая тренировка по фитнесу. Спортивная площадка (северо-западная часть парка).

15:00-17:00 — Аллея мастеров. Длинная галерея (юго-западная часть парка).

15:00-17:00 — Мастер-класс по изготовлению русской народной лоскутной куклы. Длинная галерея (юго-западная часть парка).

16:00-17:00 — Площадка «Народные игры России и Китая». В районе скульптуры «Панды» (юго-восточная часть парк).

17:15 — Награждение победителей конкурсов, посвященных юбилею парка: «Семья в парке Дружбы», «Любимый парк Дружбы». Сцена (южный вход в парк).

Горожан просят не забывать о мерах безопасности и рекомендациях Роспотребнадзора при посещении парка.