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сегодня, 11:55 0

Амурские спасатели искали потерявшегося грибника и ребёнка

Амурские спасатели искали потерявшегося грибника и ребёнка
Фото: Фото: instagram.com/amurskiespasateli/

Спасатели Приамурья дважды выезжали на поиски заблудившихся амурчан. В Благовещенском районе потерялся грибник, а в Свободненском пропал ребёнок.

Около восьми утра 29 августа амурские спасатели получили сообщение о том, что в районе села Новинка Благовещенского района ушёл за грибами и не вернулся 69-летний мужчина. На его поиски выехали специалисты областного поисково-спасательного отряда.

Вскоре был обнаружен автомобиль потерявшегося амурчанина. Мужчина взял с собой в лес телефон. Благодаря этому ему удалось поддерживать связь со спасателями, но он не мог сориентироваться на местности. Операторы службы 112 смогли с помощью геолокации определить место нахождения потерявшегося. Жителя Приамурья нашли на обочине просёлочной дороги и доставили домой.

В селе Нижние Бузули Свободненского района потерялся ребёнок. На поиски маленького жителя села спасатели областного ПСО города Свободного выехали в 5:30 утра. В 8:50 ребёнок был найден, сообщает амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#Благрайон #дети #МЧС #происшествия #Свободный

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