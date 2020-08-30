Путин подтвердил, что начало учебного года стартует 1 сентября
Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября учебные заведения начнут работать в штатном режиме. При этом он призвал исполнять все санитарные нормы, насколько это возможно, сообщают РИА Новости.
Президент отметил, что носить маски продолжительное время очень тяжело, однако преподаватели должны понимать сложившуюся ситуацию и соблюдать рекомендации врачей.
По словам Путина, к организации очного учебного процесса следует подходить гибко. Так, если можно провести ряд занятий в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки, то этой возможностью следует воспользоваться.
Также глава государства предложил ввести индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные работы в присутствии лишь нескольких студентов при отсутствии рисков, сообщают Известия.
Напомним, что муниципалитеты Приамурья уже определили формат проведения торжественных линеек и классных часов, которые пройдут 1 сентября.
Кроме этого, в амурских школах введут каскадное расписание и запретят все массовые мероприятия.
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