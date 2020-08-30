Путин подтвердил, что начало учебного года стартует 1 сентября

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Президент отметил, что носить маски продолжительное время очень тяжело, однако преподаватели должны понимать сложившуюся ситуацию и соблюдать рекомендации врачей.

По словам Путина, к организации очного учебного процесса следует подходить гибко. Так, если можно провести ряд занятий в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки, то этой возможностью следует воспользоваться.

Также глава государства предложил ввести индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные работы в присутствии лишь нескольких студентов при отсутствии рисков, сообщают Известия.

Напомним, что муниципалитеты Приамурья уже определили формат проведения торжественных линеек и классных часов, которые пройдут 1 сентября.

Кроме этого, в амурских школах введут каскадное расписание и запретят все массовые мероприятия.