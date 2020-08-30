Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 2

Амурским школам выделят дополнительные 90 миллионов на оборудование пищеблоков

Амурским школам выделят дополнительные 90 миллионов на оборудование пищеблоков

По инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова на оснащение пищеблоков в школах региона выделят ещё 90 миллионов рублей. Эта сумма станет дополнением к 30 миллионам, выделенным ранее, сообщает пресс-служба правительства Амурской области

Новое финансирование позволит модернизировать большее количество школьных пищеблоков. Главная задача – не просто обновить старое оборудование, срок службы которого истёк, а заменить его на современное энергосберегающее оснащение, которое упростит приготовление и позволит сохранить полезные свойства продуктов. Организации, которые уже освоили бюджетные средства, закупили современные холодильные и морозильные камеры, печи, пароконвектоматы и многое другое. Прежде, чем установить новое оборудование, в пищеблоках на средства местного бюджета проведен ремонт.

— Дополнительные 90 миллионов рублей на оснащение пищеблоков распределят по школам с учетом мнения общественности. Муниципальные образования определят на Общественном совете при региональном министерстве образования и науки. При выборке территорий будут учитывать в первую очередь наличие предписаний Роспотребнадзора по школьным пищеблокам и износ технического оснащения более, чем на 80%. Горячее питание младших школьников должно быть качественно организовано в каждой школе, информация об условиях, меню, стоимости обедов и завтраков, родительском контроле за качеством, организации питания детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении должна быть на сайте каждой школы. Это – зона особого контроля, — рассказал Василий Орлов».

К слову, в новом учебном году сумма бюджетных средств, предусмотренных на бесплатное питание в школах Приамурья, увеличится. Это стало возможным благодаря заявке минобрнауки области на федеральное софинансирование, которая была своевременно подана в Минпросвещения РФ. Дополнительные средства позволят улучшить качество питания учеников начальных классов и разнообразить их рацион. Если раньше цена бесплатного завтрака составляла 25 и 35 рублей за порцию, то сейчас ее сумма увеличилась более, чем в два раза — до 63 рублей в южных и 73 рублей в северных районах Приамурья.

Просмотров всего: 42

#губернатор #дети #школа

распечатать


Общество

Амурские спасатели искали потерявшегося грибника и ребёнка
Общество

Путин подтвердил, что начало учебного года стартует 1 сентября

Общество 5

Директора тындинской школы уволили без объяснения причин
Общество 5

В Благовещенске еще одну школу украсила ночная иллюминация
Комментарии
Показать все (2)
  • Папа Римский

    Папа Римский
    44 минуты назад

    Фраза "с учётом общественного мнения" из уст губернатора, окружённого министрами по всем вопросам звучит как то беспомощно.

    А что собственно знает общественность об оборудовании пищеблоков? Могу поспорить, что 99% даже не знают. какое там собственно должно стоять оборудование и приборы. А оставшийся 1%. представляющий из себя поваров, тоже не знают всех норм,правил СП и СанПИН по которым эти самые пищеблоки должны работать.

    И что по итогу: закупаем оборудование для чего? Просто так, деньги лишние? А может вначале сделать проект "Технологии" по каждому отдельному пищеблоку? А может посмотреть в каком вообще эти пищеблоки состоянии - может там помимо оборудования совсем другие проблемы.

    В общем какая то беспомощность в таких вопросах: в пищеблоке могут отваливаться стены, не работать вентиляция-отопление, не хватать площадей помещений. НО нужно обязательно поставить новый холодильник-тостер. Денег слишком дофига стало.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    17 минут назад

    фотка ужаснейшая

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь