Амурским школам выделят дополнительные 90 миллионов на оборудование пищеблоков

По инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова на оснащение пищеблоков в школах региона выделят ещё 90 миллионов рублей. Эта сумма станет дополнением к 30 миллионам, выделенным ранее, сообщает пресс-служба правительства Амурской области

Новое финансирование позволит модернизировать большее количество школьных пищеблоков. Главная задача – не просто обновить старое оборудование, срок службы которого истёк, а заменить его на современное энергосберегающее оснащение, которое упростит приготовление и позволит сохранить полезные свойства продуктов. Организации, которые уже освоили бюджетные средства, закупили современные холодильные и морозильные камеры, печи, пароконвектоматы и многое другое. Прежде, чем установить новое оборудование, в пищеблоках на средства местного бюджета проведен ремонт.

— Дополнительные 90 миллионов рублей на оснащение пищеблоков распределят по школам с учетом мнения общественности. Муниципальные образования определят на Общественном совете при региональном министерстве образования и науки. При выборке территорий будут учитывать в первую очередь наличие предписаний Роспотребнадзора по школьным пищеблокам и износ технического оснащения более, чем на 80%. Горячее питание младших школьников должно быть качественно организовано в каждой школе, информация об условиях, меню, стоимости обедов и завтраков, родительском контроле за качеством, организации питания детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении должна быть на сайте каждой школы. Это – зона особого контроля, — рассказал Василий Орлов».

К слову, в новом учебном году сумма бюджетных средств, предусмотренных на бесплатное питание в школах Приамурья, увеличится. Это стало возможным благодаря заявке минобрнауки области на федеральное софинансирование, которая была своевременно подана в Минпросвещения РФ. Дополнительные средства позволят улучшить качество питания учеников начальных классов и разнообразить их рацион. Если раньше цена бесплатного завтрака составляла 25 и 35 рублей за порцию, то сейчас ее сумма увеличилась более, чем в два раза — до 63 рублей в южных и 73 рублей в северных районах Приамурья.