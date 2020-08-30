В Приамурье остаются подтопленными семь населённых пунктов

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На территории Амурской области в семи муниципальных образованиях подтопленными остаются семь населенных пунктов, а также три участка автомобильных дорог. За минувшие сутки вода покинула два населенных пункта в Серышевском районе. Отрезанными водой территорий на 30 августа нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

Остаются подтопленными 350 приусадебных участков в Благовещенске, Белогорске, Ромненском, Ивановском, Благовещенском районах, а также садоводческие участки в Междуречье.

В Благовещенске продолжает работать один пункт временного размещения, в котором находятся двое пострадавших от паводка. Ещё пять ПВР находятся в Ромнах, Пригородном, Серышеве, Овсянке и Белогорске.

Для круглосуточного контроля за ситуацией с паводком в Приамурье продолжает работать оперативный штаб. В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 243 человека и 108 единиц техники, в том числе пять плавсредств.