На Амурском ГПЗ завершился период летней навигации

Фото: пресс-служба Амурского интегрированного проекта ООО «Газпром переработка Благовещенск»

На Амурский ГПЗ доставили адсорберы — последнюю в этом году партию груза по воде. Они предназначены для установки осушки и очистки сырьевого газа пятой технологической линии завода. Адсорберы позволят удалять влагу и примеси из сырьевого газа поступающего на Амурский ΓΠЗ, сообщили в пресс-службе Амурского интегрированного проекта ООО «Газпром переработка Благовещенск».



За период летней навигации 2020 года с июня по август по рекам Приамурья на строительство Амурского ΓΠЗ было доставлено 8 тысяч тонн груза. Поставки крупногабаритной тяжеловесной техники велись тремя морскими судами, а после перегрузки по рекам Амурской области 13 баржебуксирными составами. Для обеспечения безопасного прохода составов по рекам Амур и Зея к временному причалу Амурского ГПЗ проделана большая работа, в том числе и дноуглубление по маршруту движения судов.

По сообщению пресс-службы ООО «Газпром переработка Благовещенск» план навигации 2020 года полностью выполнен.

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