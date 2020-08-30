Исполнитель роли «Чёрной пантеры» умер от рака

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Исполнитель главной роли в фильме «Чёрная Пантера» Чедвиг Боузман умер от рака на 44-м году жизни. Сообщение о смерти актера появилось 29 августа в его Twitter.

В 2016 году у Боузмана нашли рак толстой кишки III стадии, в течение четырёх лет он боролся с болезнью, однако, рак перешел в IV стадию. Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своём диагнозе ранее актер не говорил, – сообщают «Известия».

В последнее время поклонники были обеспокоены состоянием актера, так как на видеороликах и в соцсетях он выглядел очень худым.

Чедвиг Боузман прославился благодаря роли первого чёрного супергероя Marvel — Чёрной Пантере. В сообщении о его смерти сказано, что для него было честью оживить короля Т'Чаллу в фильмах.