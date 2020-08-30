Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость
сегодня, 09:49 0

Исполнитель роли «Чёрной пантеры» умер от рака

Исполнитель роли «Чёрной пантеры» умер от рака
Фото: bb.lv

Исполнитель главной роли в фильме «Чёрная Пантера» Чедвиг Боузман умер от рака на 44-м году жизни. Сообщение о смерти актера появилось 29 августа в его Twitter.

В 2016 году у Боузмана нашли рак толстой кишки III стадии, в течение четырёх лет он боролся с болезнью, однако, рак перешел в IV стадию. Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своём диагнозе ранее актер не говорил, – сообщают «Известия».

В последнее время поклонники были обеспокоены состоянием актера, так как на видеороликах и в соцсетях он выглядел очень худым.

Чедвиг Боузман прославился благодаря роли первого чёрного супергероя Marvel — Чёрной Пантере. В сообщении о его смерти сказано, что для него было честью оживить короля Т'Чаллу в фильмах.

Просмотров всего: 9

#кино #культура #шоу-бизнес

распечатать


Общество

В конкурсной программе «Амурской осени» покажут 24 короткометражки
Общество

В Архаринском районе появится новый дом культуры
Общество

Четверо благовещенцев представят Приамурье на фестивале «Таврида-АРТ»
Подкасты 1

«Наш Подкаст»: Владас Дедонис
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь