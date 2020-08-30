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Курсант ДВОКУ установил рекорд трассы на «Суворовском натиске»

Курсант ДВОКУ установил рекорд трассы на «Суворовском натиске»
Фото: пресс-центр конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр

Экипаж боевой машины пехоты под управлением курсанта ДВОКУ Армена Никогосяна установил новый рекорд на международном конкурсе «Суворовский натиск» в Благовещенске. В индивидуальной гонке БМП прошла маршрут на предельно возможной скорости за 22 минуты и 2 секунды, не допустив при этом ни одного промаха при стрельбе.

Трасса индивидуальной гонки предусматривала дюжину препятствий на 4,5 километровой трассе. Это участок маневрирования, брод, проход в минно-взрывном заграждении, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный мост, гребёнка, косогор и эскарп. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолёт и расчет противотанкового гранатомёта.

В четвертый день конкурса на трассу одновременно вышли экипажи Республики Беларусь, Экваториальной Гвинеи и России. Датчики определения скорости многотонных боевых машин пехоты БМП-2М, расставленные на прямых участках маршрута, неоднократно фиксировали разгон в 50 км/ч и выше. Белорусский экипаж по результатам гонки показал лучшее время в своей команде, отстав от российского экипажа на 10 минут. Военнослужащие африканской страны не смогли завершить заезд и продолжат гонку в ближайшие дни конкурса.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году во время всеармейских соревнований, сообщает пресс-центр конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр.

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#военные #конкурсы #спорт

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