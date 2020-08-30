Курсант ДВОКУ установил рекорд трассы на «Суворовском натиске»

Фото: пресс-центр конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр

Трасса индивидуальной гонки предусматривала дюжину препятствий на 4,5 километровой трассе. Это участок маневрирования, брод, проход в минно-взрывном заграждении, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный мост, гребёнка, косогор и эскарп. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолёт и расчет противотанкового гранатомёта.

В четвертый день конкурса на трассу одновременно вышли экипажи Республики Беларусь, Экваториальной Гвинеи и России. Датчики определения скорости многотонных боевых машин пехоты БМП-2М, расставленные на прямых участках маршрута, неоднократно фиксировали разгон в 50 км/ч и выше. Белорусский экипаж по результатам гонки показал лучшее время в своей команде, отстав от российского экипажа на 10 минут. Военнослужащие африканской страны не смогли завершить заезд и продолжат гонку в ближайшие дни конкурса.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году во время всеармейских соревнований, сообщает пресс-центр конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр.