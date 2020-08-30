Выбор читателей за 29 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 29 августа.

В ходе своей рабочей поездки губернатор Амурской области Василий Орлов посетил амурскую «Шамбалу». Это новая зона отдыха, которая построена в районе Нижне-Бурейского водохранилища на девяти дальневосточных гектарах.

В пятницу, 28 августа, после освобождения полицией офиса АО «Покровский рудник» сотрудники смогли вернуться на рабочие места. Там они обнаружили полный беспорядок. Однако, кроме выбитых дверей, перевёрнутой мебели и разбросанных папок, вскрылись и другие последствия.

В субботу, 29 августа, в редакцию Амур.инфо обратились родители учеников школы № 6 города Тынды. Они просят вернуть директора, которого несколько дней назад уволили без объяснения причин.

В субботу, 29 августа, к нам в редакцию пришло видео, где несколько крупных собак греется на песке у детской площадки, что на набережной Благовещенска. Животные вели себя тихо и не проявляли интереса к окружающим. Но родителей этот факт серьёзно обеспокоил.