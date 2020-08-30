Гороскоп на 30 августа: Раки могут стать жертвой провокаций, а у Рыб возможны проблемы с начальством

Восход Солнца: 05:41

Заход Солнца: 19:18

Солнце в Деве.

Овен. Напряженный день. Общение с близкими людьми и контакты с партнерами несут обманчивые надежды и разочарования. Эмоции будут перехлестывать через край. Не исключено, что самочувствие резко ухудшится. Конец дня чреват пессимистическими настроениями и даже депрессией. Будьте предельно осторожны - повышена вероятность травм. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость.

Телец. Один из «чистых» дней. Благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок. Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Появятся условия для установления мира в семье, согласия с партнером, для восстановления прерванных дружеских отношений.

Близнецы. Благоприятный день — день получения космической энергии и сокровенных знаний. Хороший день для путешествий и прогулок. Звезды не рекомендуют активной деятельности в профессиональной сфере. Удача может отвернуться в любой момент, так что лучше закончить ранее начатые дела. Во второй половине дня возможны душевное волнение и стрессы. Постарайтесь проявить больше терпения. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Не ждите помощи от тех, на кого рассчитываете. Все только в ваших руках.

Рак. День провокаций, соблазнов, обманов. Вы можете быть подвергнуты искушениям. Чувства будут интенсивны, переменчивы, настроение неровное, а желание развлечься будет перемежаться с боязнью непредвиденных негативных ситуаций. Постарайтесь не изменять своим принципам и взглядам. Всецело предаваясь высоким чувствам, старайтесь не попасть в психологическую зависимость от любимого человека.

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Лев. Отношения с близкими и друзьями складываются удачно. Возможны праздник или встреча, на которой вы блеснете чем-то особенным. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или благосостояния. Главное — не упустить свой шанс.

Дева. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Случайное знакомство может со временем перерасти в длительные гармоничные отношения. Не исключен финансовый успех, связанный с выигрышем, подарком или удачной покупкой. Повышенные требования к партнеру или собственные промахи вызовут обиду и слезы близкого человека.

Весы. Противоречивый день, с одной стороны вы блещете уникальными идеями, но с другой - вам не хватает времени для их воплощения. Вероятно, обмен мнениями зайдет в тупик, деловые переговоры зависнут, и вплоть до самого конца месяца придется вести поиск разумных компромиссов.

Скорпион. День благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений. День благоприятен для командировок и путешествий: впереди ждет удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются новые перспективы — спешите воспользоваться этой возможностью.

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Стрелец. День может быть неприятным. Если вы не используете возможность для отпуска или отдыха, то возможны беспричинная печаль, плохое настроение, депрессия. В личной жизни лишние эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от тщеславия и эгоизма. Жизнь может кардинально измениться, однако вы сможете преодолеть любые трудности, находясь со своими близкими.

Козерог. Пассивный, созерцательный день. Рекомендуется снизить активность, чаще бывать на свежем воздухе. Во второй половине дня ваша интуиция заметно усилится, вы сможете хорошо чувствовать настроения своего окружения. Это поможет вам правильно ориентироваться в самых сложных ситуациях и ясно видеть свое будущее. Многие представители данного знака могут пережить период ослабления иммунитета. Возможно, вы на какое-то время будете вынуждены оставить работу, оформив больничный.

Водолей. Остерегайтесь нового знакомства, которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль. Неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу. Сон может быть вещим и скоро исполнится. Двойственный, противоречивый день. Вы можете быть очаровательны, способны пофлиртовать, легко одержать победы и вместе с тем проявят себя достаточно жестко в важные жизненные моменты.

Рыбы. Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение, даже без всяких на то причин. Поэтому вас могут незаслуженно обидеть. День символизирует справедливость, волю, усиление интуиции. Благоприятный день для переосмысления опыта жизни, планирования на будущее, помолвки, зачатия. Усилится аура, повысится иммунитет. Ваши интересы будут защищены от посягательств темных сил.

Астролог: Вальдемар Небоходцев