Директора самой крупной тындинской школы уволили без объяснения причин

Сегодня, 29 августа в редакцию Амур.инфо обратились родители учеников школы №6 города Тынды. Они просят вернуть директора, которого несколько дней назад уволили без объяснения причин.

Публикуем текст обращения полностью:

«Мы, нижеподписавшиеся родители учеников МОБУ СОШ № 6 г. Тында Амурской обл., категорически против увольнения директора школы Кузнецовой Н.Н. по ст. 278 п. 2 ч.1 Исполняющим обязанности начальника управления образования Климкиной Н.О.

За период руководства школой Кузнецовой Н.Н. учебный процесс был всегда грамотно организован, создана комфортная обстановка в классных коллективах. Наталья Николаевна всегда неравнодушна к своей работе, стремится разнообразить школьную жизнь, сохраняет ее традиции.

Благодаря Наталье Николаевне наша школа является лидером и занимает призовые места в школьных, муниципальных и областных олимпиадах, соревнованиях, конференциях. Ученики школы добиваются высоких результатов ЕГЭ, поступают в престижные учебные заведения нашей страны и за рубежом. Наталья Николаевна старается сохранять и обновлять материально – техническую базу школы в соответствии с современными требованиями.

Усилиями директора наша школа – единственная в городе, где ученикам выплачивается стипендия шефов, с которыми она многие годы поддерживает хорошие отношения. Так же эта единственная школа, в которой созданы условия в Образцовом коллективе народный ансамбль танца «Россияне».

Так как считаем увольнение Кузнецовой Н.Н. необоснованным, ТРЕБУЕМ восстановить её в прежней должности директора МОБУ СОШ № 6 г. Тында»

Такие же письма родители отправили в городское управления образования, мэру и заместителю мэра города, председателю тындинской городской Думы, а также губернатору области и президенту России. Родители подчёркивают, что готовы сделать все, чтобы помочь Наталье Николаевне восстановиться в должности.

Как рассказала нам сама Наталья Кузнецова, 26 августа она вышла из отпуска и в тот же день была уволена без объяснения причин.

– В ноябре было бы 11 лет, как я работаю директором. До недавнего времени никаких претензий к моей работе не было. В течение последнего года я регулярно наблюдала в свой адрес и в адрес школы необоснованные нападки со стороны муниципалитета. Своё увольнение я связываю с предвзятым отношением городской администрации, – рассказала нам Наталья Кузнецова.

Также Наталья Николаевна сообщила, что, видя такую серьезную поддержку от родителей, она готова бороться за свое место и собирается подавать документы в вышестоящие инстанции.

Глава тындинской администрации Марина Михайлова обещала чуть позже прокомментировать ситуацию.

Мы следим за развитием событий и будем держать вас в курсе.