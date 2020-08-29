В пылу «Суворовского натиска»: белорусы с трудом прошли брод, а бойцу из Экваториальной Гвинеи потребовалась помощь медиков (фото)

29 августа — четвёртый день армейских состязаний «Суворовский натиск». Впервые в Благовещенске международные соревнования экипажей боевых машин пехоты. Сегодня в гонке участвовали бойцы из России, Белоруссии и Экваториальной Гвинеи.

Гонка оказалась по-настоящему жаркой. Военные действуют на пределе своих сил и это нормально — ставки высоки.

— Видно, что участники рвутся к победе. Команда из Белоруссии попыталась на скорости пройти брод и не справилась с управлением. Одному же из членов экипажа Экваториальной Гвинеи потребовалась медицинская помощь, видимо, сказалось напряжение и угарные газы, — рассказал наш корреспондент с места событий.

В пресс-службе ВВО нам сообщили, что ничего серьёзного не произошло и команда Экваториальной Гвинеи вернётся в гонку в одном из следующих заездов.

«На трассе Дальневосточного ВОКУ размещено 10 препятствий и несколько рубежей для стрельбы из 30 мм пушки и 7,62 мм танкового пулемета Калашникова Целями для экипажей поочередно будут являться БМП, мишени в виде расчета противотанкового комплекса, вертолет и гранатометчик. В случае промахов или ошибок на данных препятствиях, экипажи направляются на штрафные круги, по аналогии со спортивным биатлоном. Главным показателем гонки является время, за которое экипажи проходят весь маршрут. Индивидуальная гонка завершится 31 августа, после которой будут отобраны команды для финальной эстафеты. Сам конкурс продлиться до 5 сентября», рассказали организаторы игр.

Вообще на соревнованиях возникает много интересных моментов, так 27 августа команда из Конго для мобилизации сил исполнила прямо у боевой машины традиционные воинские танцы и песни.