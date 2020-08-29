Команда молодых амурчан получила грант Росмолодёжи

Во Владивостоке 28 августа завершился очный этап Всероссийского молодежного форума «Восток». В конкурсе участвовали 150 человек со всей России. В том числе там побывали и амурские активисты.

Итогом конкурсной части форума стало выявление победителей грантовых проектов. Ими стали 18 человек из разных регионов. В списке оказались амурчане. Команда Циолковского получила грант на реализацию проекта «Туристско-экологический слёт «Азимут 2021».

Просмотров всего: 90

#туризм

распечатать

Sirotov