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29августа
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сегодня, 17:46 0

Команда молодых амурчан получила грант Росмолодёжи

Команда молодых амурчан получила грант Росмолодёжи
Фото: @amurmolod28

Во Владивостоке 28 августа завершился очный этап Всероссийского молодежного форума «Восток». В конкурсе участвовали 150 человек со всей России. В том числе там побывали и амурские активисты.

Итогом конкурсной части форума стало выявление победителей грантовых проектов. Ими стали 18 человек из разных регионов. В списке оказались амурчане. Команда Циолковского получила грант на реализацию проекта «Туристско-экологический слёт «Азимут 2021».

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#туризм

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