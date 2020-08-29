Стая собак обосновалась прямо в центральной части благовещенской набережной

Сегодня, 29 августа к нам в редакцию пришло видео, где несколько крупных собак греется на песке у детской площадки, что на набережной Благовещенска. Животные вели себя тихо и не проявляли интереса к окружающим. Но родителей этот факт серьёзно обеспокоил.

— Мы пришли на площадку в 9:20 собаки уже были там. Вели они себя спокойно, детей мы отдёргивали, чтобы они к ним не лезли. Но всё-таки собак на детской площадке быть не должно, мне кажется, тем более в центре города, — рассказала нам в телефонном разговоре автор видео.

За разъяснениями мы обратились в городскую администрацию.

— По информации городского управления ЖКХ, заявка на отлов собак в этом районе города подрядчикам направлялась. К настоящему времени все животные, согласно трем муниципальным контрактам текущего года, были отловлены. Еще один контракт на отлов 25 собак находится на стадии определения подрядчика. Вместе с тем, по словам исполнителей муниципальных контрактов, практика показывает, что большая часть собак, которые ходят по улицам Благовещенска – это не бездомные собаки, а собаки на свободном выгуле. Администрация Благовещенска призывает жителей города стерилизовать своих животных и следить за тем, чтобы они не находились на улицах, — объяснили в пресс-службе мэрии.

Также в администрации рассказали, что согласно федеральному законодательству в городе осуществляется возврат отловленных собак в обратную среду. В рамках исполнения муниципальных контрактов собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют. В течение 40 дней они содержатся в приюте, и, если новые хозяева не находятся, животных выпускают обратно чипированными. То есть если у собак есть чипы на ушах, то это животные после отлова, стерилизованные.

Заявки на отлов собак в Благовещенске принимают по адресу электронной почты: info@admblag.ru. Также на сайте администрации Благовещенска в разделе «ЖКХ и благоустройство» есть вкладка «Пропавшие животные». Здесь размещены фотографии собак, которым в настоящее время муниципалитет ищет новых хозяев.