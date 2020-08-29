В МФЦ начали регистрировать транспортные средства

С сегодняшнего дня, с 29 августа жители страны могут зарегистрировать свой автомобиль в МФЦ. Поправки в перечень услуг центров вступили в законную силу.

«Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ», опубликовано на сайте РИА Новости.

Будет ли подобная работа организована в Приамурье, мы пока выясняем. Но учитывая загруженность окон регистрации в ГИБДД, это может ускорить процесс оформления документов на транспорт. Так ближайшее время на регистрацию ТС в Благовещенске портал Госуслуг предлагает 9 сентября.