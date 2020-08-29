В Приамурье выявили 27 новых случаев COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 27 новых случаев.Больше всего заболевших традиционно в областном центре – 10 случав, по пять случаев в Шимановске и Свободном, по одному новому случаю в Тынде, Белогорске, Ивановском, Архаринском, Благовещенском, Магдагачинском и Октябрьском районах.

50,9 % всех случаев заболевания осложняется пневмонией. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. Так с нарастающим итогом к 29 августа 2020 года в Амурской области выявлено 3326 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 420,99 на 100 тысяч населения.

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