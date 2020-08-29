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В Приамурье возвращаются дожди: прогноз погоды на 30 августа

В Приамурье возвращаются дожди: прогноз погоды на 30 августа
Фото: pixabay.com

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра в Приамурье ожидается переменная облачность. Ночью местами по югу, днем по южным и северо-западным районам пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами опустится туман и дымка. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура ночью +9…+14°С, по крайнему северу около 0°С. Днём +18…+23°С, по северу при облачности и в дожде около +15°С.

В Белогорске и Шимановске завтра пасмурно. Температура днем +15…+20°С. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. В Свободном и Зее переменная облачность, без осадков. Днем столбик термометра покажет около +19°С. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Райчихинске и Завитинске облачно с прояснениями. Температура днем +15…+18°С. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. В Архаре пасмурно, небольшой дождь. Температура днем +15…+20°С. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. В Сковородине облачно. Днем воздух прогреется до +18°С. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. В Тынде переменная облачность, без осадков. Днем столбик термометра покажет +8…+18°С. Южный ветер подует со скоростью до 2-7 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью и в первой половине дня прогнозируется кратковременный дождь. Юго-восточный ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура днем будет в пределах +12…+14°С, днём воздух прогреется до +20°С.

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