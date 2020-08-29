В Благовещенске еще одну школу украсила ночная иллюминация

В пятницу, 28 августа здание средней школы №17 засеяло новой художественной подсветкой. Накануне вечером оборудование прошло все тесты и готово к использованию, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

– Своя подсветка есть теперь и у школы №17. Специалисты установили 15 светильников на верхней части фасада учреждения. Еще 5 прожекторов подсвечивают входную зону школы, – рассказал Евгений Гамерман, руководитель подрядной организации ООО «Бизнес Пул».

За это лето новую архитектурную подсветку получили 6 учреждений образования: лицеи №6 и № 11, школы №12, №22, №26, №17.

-Архитектурно-художественная подсветка здания входит в жизнь образовательных организаций как часть оформления. В настоящее время в Благовещенске подсвечено 9 объектов образования. Подсветка не только подчеркивает стиль здания, делает его запоминающимся, но и, безусловно, обеспечивает безопасность в темное время суток, – отметила Элина Поцелуева, начальник управления образования Благовещенска.