Госслужащие смогут получить пенсии за выслугу лет быстрее обычного

Государственную пенсию за выслугу лет федеральным госслужащим обещают давать быстрее, если те предоставят необходимые документы в электронном виде.

Специальный приказ, в котором об этом сказано, разработал Минтруд. При этом в действующие правила буду внесены некоторые изменения, которые помогут организовать электронное взаимодействие между Пенсионным фондом и федеральными государственными органами. Скорректировано и содержание формы представления федерального органа к назначению песни за заслугу лет федеральных госслужащих.

«Такой способ взаимодействия упростит процедуру передачи комплекта документов из федерального государственного органа в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также их дальнейшее взаимодействие по комплекту (например, в связи с необходимостью запроса недостающих документов, уточнения поступившей информации) и, как следствие, сократится срок получения первой выплаты пенсии за выслугу лет гражданином, так как письма и необходимые документы будут поступать и регистрироваться в соответствующем органе в день их отправки», отмечено в пояснительной записке к документу. Сейчас документы отправляют по почте, на их доставку уходит как минимум пять дней.

Пенсию за выслугу лет назначают за стаж, полученный на государственной гражданской службы. Как поясняет Пенсионный фонд России, продолжительность необходимого для пенсии стажа увеличивается постепенно с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году, – сообщает «Российская газета».

То есть в 2020 году стаж для назначения пенсии за выслугу лет должен быть 17 лет, в 2021 – 17 лет 6 месяцев, в 2022 – 18 лет, в 2023 – 18 лет 6 месяцев, в 2024 – 19 лет, в 2025 – 19 лет 6 месяцев, в 2026 и последующие годы – 20 лет.