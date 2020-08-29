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В Приамурье сохраняется сложная паводковая ситуация

В Приамурье сохраняется сложная паводковая ситуация
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Приамурье, 29 августа, сохраняется сложная паводковая ситуация: пострадали 8 районов области. Частично подтопленными остаются 9 населённых пунктов и 8 участков автомобильных дорог. Отрезанных водой сёл нет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Все 440 приусадебных участка затоплены по причине выпадения обильных осадков. По телефонам единой диспетчерской службы осуществляется приём заявок на откачку воды. На местах созданы комиссии, которые совершают подворовой обход для оценки ущерба населения от паводка.

Силами спасателей развернуты пункты временного размещения на 215 мест. Они находятся в городах Благовещенске и Белогорске, село Ромны, село Пригородном (Белогорский район), поселке Серышево, в селе Овсянка (Зейский район).

Для круглосуточного контроля за ситуацией с паводком в Приамурье организована работа оперативного штаба. В него стекается информация со всей области. Кроме того организована работа психологов для помощи гражданам, пострадавшим от паводка.

В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействован 291 человек, 117 единиц техники, в том числе 5 плавсредств.

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#большая вода #МЧС

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