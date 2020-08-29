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29августа
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сегодня, 13:03 0

У жителя села Лозовое нашли 15 кг марихуаны

У жителя села Лозовое нашли 15 кг марихуаны
Фото: pixabay.com

Полицейские ОМВД России по Тамбовскому району изъяли у жителя села Лозовое около 15 килограмм марихуаны. Его задержали с поличным во время профилактической операции «Мак».

В полицию поступило сообщение о том, что 30-летний амурчанин может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Склад дикорастущей марихуаны полицейские обнаружили на 2-ом этаже заброшенной котельной, там подозреваемый высушивал растение. Когда мужчина пришёл проверить свои запасы, его взяли с поличным.

В отношении амурчанина возбудили уголовное дело. Для каких целей подозреваемый изготавливал и хранил наркотики, покажет расследование. За подобное преступление ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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#криминал

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