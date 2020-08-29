Первой в области газифицируют котельную Циолковского

Губернатор области Василий Орлов во время своего визита в космоград провёл совещание по газификации региона. Так в самом Циолковском мазутную котельную «посадят» на газ первой в области.

«Газификации в ЗАТО подлежит один объект - котельная ГП-201. Разработана вся необходимая документация, плановый срок выполнения строительно-монтажных работ – 20 декабря 2020», опубликовала пресс-служба областного правительства у себя на сайте.

– Хочу обратить внимание на то, что перевод объектов с мазута на газ позволит нам значительно сэкономить, поэтому никакие задержки недопустимы, все возникающие вопросы нужно решать оперативно, без бюрократии, необходимо рассматривать варианты ускорения работ, – подчеркнул на совещании глава региона Василий Орлов.

По мнению главы региона, переводить на газ нужно именно мазутные котельные, так как это даст серьёзную экономию.

– Работы по первому этапу газификации идут в графике, они полностью профинансированы. Программа первого этапа – это газификация котельных в Циолковском, Свободном, объектов в Благовещенске и Чигирях. Циолковский будет переведен на газ со следующего отопительного сезона, на эти же сроки мы рассчитываем и по Свободному. В городе Президентского внимания много котельных, часть из них перейдет на газ. Второй этап газификации включает в себя объекты в Белогорске, автоклавный комплекс «Петропавловска» в Магдагачинском районе, а также строительство инфраструктуры под производство сжиженного газа для использования его на всей территории области. Мы планируем реализовать эту программу к 2025 году, – рассказал Василий Александрович.