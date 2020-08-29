Учитель из Ярославля будет преподавать английский в Ромненском районе
В этом году в Амурскую область по программе «Земский учитель» приедут 47 педагогов со всей России. Среди участников программы 31-летняя Татьяна Баричева из Ярославля. Она будет преподать английский язык у ребят со 2 по 11 класс в школе села Знаменка Ромненского района.
По словам Татьяны, на ее решение приехать в Амурскую область повлияли фото школы, а также жилищные условия – педагогу предложили трехкомнатную квартиру в доме на две семьи.
– Жизнь и быт в деревне меня не пугают. Хоть я и жила в городе, но преподавать ездила в село. В школе, где я начну работать, созданы все необходимые условия. С домом с печным отоплением тоже справлюсь. Жители встретили меня замечательно. Соседи сразу же пришли знакомиться, угощали овощами. В будущем они пообещали научить меня садоводству, ведь возле дома есть небольшой земельный участок, – поделилась Татьяна.
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