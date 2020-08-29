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29августа
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сегодня, 11:30 0

День окончания Второй мировой войны Благовещенск отпразднует онлайн

День окончания Второй мировой войны Благовещенск отпразднует онлайн
Фото: admblag.ru

День окончания второй мировой воны Благовещенск отметит в режиме онлайн.

2 сентября библиотека Белогорья в своем инстаграм-аккаунте презентует проект «Мы знаем! Мы помним! Мы гордимся!» В рамках проекта был издан альманах, который рассказывает об участниках Великой Отечественной войны, которые жили в Белогорье. Издание альманаха стало возможным благодаря средствам муниципального гранта.

В библиотеке «Багульник» в Моховой пади презентуют электронную базу орденов и медалей, а также книгу о наградах времен Великой Отечественной войны для детей.

3 сентября презентация проекта «Музей личных историй: Приграничная Победа» пройдет в соцсетях библиотеки имени Бориса Машука – в память об участниках разгрома милитаристской Японии там была создана уникальная sound-экспозиция.

3 сентября в соцсетях пройдет акция «Дальневосточная победа». Участники акции разделятся на команды и посоревноваться в знании подвигов советских воинов на Дальнем Востоке. Чтобы поучаствовать в квесте, нужно пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф.

В прямом эфире Первого областного можно будет увидеть праздничный концерт эстрадного оркестра Amur Jazz Band «Герои на все времена». 5 сентября запись концерта появится на YouTube-канале Городского дома культуры, – сообщает пресс-служба городской админитсрации.

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#городская власть #праздники

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