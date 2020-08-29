Рейдерский захват московского офиса «Покровского рудника»: пропали резервные копии всех данных (видео)

«Особое внимание они (захватчики) посвятили серверной. Злоумышленники незаконно подключились к серверам компании и с помощью нелицензионного программного обеспечения пытались получить данные, составляющие коммерческую тайну. На некоторых серверах остались наклейки с надписями, нанесенными злоумышленниками: адресами IP-серверов, пометками «не грузится».

После взлома серверной налётчики оставили после себя подключенный ноутбук, внешний диск, которые, видимо, не успели забрать по приходу полиции. В серверной комнате была сломана камера видеонаблюдения – её вырвали с корнем. Также были вскрыты расположенные здесь ящики, где находится система управления доступом в кабинеты. Пропали резервные копии всех данных.

Злоумышленники взломали дверь в кабинет руководителя департамента информационной инфраструктуры и безопасности и пытались взломать его компьютер в попытке получить хранившиеся на нем данные. Перед тем как покинуть помещение, они даже не успели вытащить из компьютера флеш-носитель, на который перекачивали информацию. На персональных компьютерах сотрудников ключевых отделов – IT, бухгалтерии, юридического отдела и отдела кадров стерта вся информация, а компьютеры полностью «вычищены». Также информация стерта с компьютеров директора московского представительства АО «Покровский рудник» и ряда руководителей компании. С этих компьютеров удалена операционная система, а также все программы и данные, с которыми работали сотрудники.

Как описывают ситуацию IT-специалисты нашей компании, «компьютеры чистые, как будто их только что привезли из магазина». В отделе кадров удалены все данные о работниках, повреждена бумажная документация. Спутники Мещерякова пытались скопировать данные с компьютера генерального директора АО «Покровский Рудник» Сергея Егоровича Ермоленко. Когда сотрудники вслед за полицией зашли в его кабинет – загрузка данных на внешний носитель дошла уже до 57%. Как выяснили IT-специалисты «Покровского рудника», восстановив сохраненные в памяти плоттера последние операции, злоумышленники распечатали последние образцы проектной документации: карты, схемы предприятий и карьеров», опубликовали «Покровцы» в своём Телеграме

В помещении Мещеряков с командой находились почти сутки. Отдыхали в спальных мешках, что странно для «законно назначенного глобального директора компании», как Мещеряков сам себя называет на видео.

Руководство акционерного общества уже написали заявление и дали показания в Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, всё началось с назначения и. о. гендиректора лондонской Petropavlovsk PLC Максима Мещерякова и ухода со всех постов Павла Масловского. Разногласия в компании привели к захвату офиса «Покровского рудника» 26 августа. Группа крепких парней во главе с Мещеряковым ворвалась в здание и, обезвредив охрану, выгнала всех сотрудников, заняв помещением. В итоге выдворять современных рейдеров пришлось полиции.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.