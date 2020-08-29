Рейдерский захват московского офиса «Покровского рудника»: пропали резервные копии всех данных (видео)
Вчера, 28 августа после освобождения полицией офиса АО «Покровский рудник» сотрудники смогли вернуться на рабочие места. Там они обнаружили полный беспорядок. Однако, кроме выбитых дверей, перевёрнутой мебели и разбросанных папок вскрылись и другие последствия.
«Особое внимание они (захватчики) посвятили серверной. Злоумышленники незаконно подключились к серверам компании и с помощью нелицензионного программного обеспечения пытались получить данные, составляющие коммерческую тайну. На некоторых серверах остались наклейки с надписями, нанесенными злоумышленниками: адресами IP-серверов, пометками «не грузится».
После взлома серверной налётчики оставили после себя подключенный ноутбук, внешний диск, которые, видимо, не успели забрать по приходу полиции. В серверной комнате была сломана камера видеонаблюдения – её вырвали с корнем. Также были вскрыты расположенные здесь ящики, где находится система управления доступом в кабинеты. Пропали резервные копии всех данных.
Злоумышленники взломали дверь в кабинет руководителя департамента информационной инфраструктуры и безопасности и пытались взломать его компьютер в попытке получить хранившиеся на нем данные. Перед тем как покинуть помещение, они даже не успели вытащить из компьютера флеш-носитель, на который перекачивали информацию. На персональных компьютерах сотрудников ключевых отделов – IT, бухгалтерии, юридического отдела и отдела кадров стерта вся информация, а компьютеры полностью «вычищены». Также информация стерта с компьютеров директора московского представительства АО «Покровский рудник» и ряда руководителей компании. С этих компьютеров удалена операционная система, а также все программы и данные, с которыми работали сотрудники.
Как описывают ситуацию IT-специалисты нашей компании, «компьютеры чистые, как будто их только что привезли из магазина». В отделе кадров удалены все данные о работниках, повреждена бумажная документация. Спутники Мещерякова пытались скопировать данные с компьютера генерального директора АО «Покровский Рудник» Сергея Егоровича Ермоленко. Когда сотрудники вслед за полицией зашли в его кабинет – загрузка данных на внешний носитель дошла уже до 57%. Как выяснили IT-специалисты «Покровского рудника», восстановив сохраненные в памяти плоттера последние операции, злоумышленники распечатали последние образцы проектной документации: карты, схемы предприятий и карьеров», опубликовали «Покровцы» в своём Телеграме
В помещении Мещеряков с командой находились почти сутки. Отдыхали в спальных мешках, что странно для «законно назначенного глобального директора компании», как Мещеряков сам себя называет на видео.
Руководство акционерного общества уже написали заявление и дали показания в Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, всё началось с назначения и. о. гендиректора лондонской Petropavlovsk PLC Максима Мещерякова и ухода со всех постов Павла Масловского. Разногласия в компании привели к захвату офиса «Покровского рудника» 26 августа. Группа крепких парней во главе с Мещеряковым ворвалась в здание и, обезвредив охрану, выгнала всех сотрудников, заняв помещением. В итоге выдворять современных рейдеров пришлось полиции.
Мы продолжаем следить за развитием ситуации.
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