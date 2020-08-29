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29августа
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сегодня, 10:28 1

Амурская «Шамбала» становится центром притяжения туристов

Амурская «Шамбала» становится центром притяжения туристов

В ходе своей рабочей поездки губернатор Амурской области Василий Орлов посетил амурскую «Шамбалу». Это новая зона отдыха, которая построена в районе Нижне-Бурейского водохранилища на девяти дальневосточных гектарах.

«Шамбала», которая становится всё популярнее у амурчан, располагается на 9 дальневосточных гектарах. На 5 из них, оформленных в 2018 году обустроили «Тропу Непала». Её проложил нынешний учредитель ООО «Шамбала-Пинежье», геолог и альпинист Владимир Пинегин. А прошлом, 2019 году к участку добавилось ещё 4 дальневосточных гектара и была основана непосредственно «Шамбала».

По рассказу Владимира Пинегин, сейчас на территории базы есть«Ласточкино гнездо», что расположилось на высоте более 10 метров от воды. Добраться туда можно только с помощью альпинистского снаряжения. Построено 4 подвесных моста, 2 яранги, летние домики, ванны с минеральной водой и беседки, обустроена пляжная зона. Достраивается еще один туристический дом. Кроме построек на территории есть природные достопримечательности - две естественные пещеры и гроты.

Для отдыхающих на «Шамбале» проводят экскурсии, прогулки на катере по водохранилищу, в том числе к уникальным объектам (скала «Чёртов палец»), мастер-классы и спуски с применением альпинистского снаряжения.

- Природа здесь красивая, и место очень тихое, отдых рассчитан на любителя природных красот. Отрадно видеть, что находятся граждане, которые готовы брать гектары в таких отдаленных местах и находить им применение, - сказал Василий Александрович.

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#губернатор

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    18 минут назад

    Молодцы! Развивают туризм в Приамурье!

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