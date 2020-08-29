Амурская «Шамбала» становится центром притяжения туристов

В ходе своей рабочей поездки губернатор Амурской области Василий Орлов посетил амурскую «Шамбалу». Это новая зона отдыха, которая построена в районе Нижне-Бурейского водохранилища на девяти дальневосточных гектарах.

«Шамбала», которая становится всё популярнее у амурчан, располагается на 9 дальневосточных гектарах. На 5 из них, оформленных в 2018 году обустроили «Тропу Непала». Её проложил нынешний учредитель ООО «Шамбала-Пинежье», геолог и альпинист Владимир Пинегин. А прошлом, 2019 году к участку добавилось ещё 4 дальневосточных гектара и была основана непосредственно «Шамбала».



По рассказу Владимира Пинегин, сейчас на территории базы есть«Ласточкино гнездо», что расположилось на высоте более 10 метров от воды. Добраться туда можно только с помощью альпинистского снаряжения. Построено 4 подвесных моста, 2 яранги, летние домики, ванны с минеральной водой и беседки, обустроена пляжная зона. Достраивается еще один туристический дом. Кроме построек на территории есть природные достопримечательности - две естественные пещеры и гроты.



Для отдыхающих на «Шамбале» проводят экскурсии, прогулки на катере по водохранилищу, в том числе к уникальным объектам (скала «Чёртов палец»), мастер-классы и спуски с применением альпинистского снаряжения.



- Природа здесь красивая, и место очень тихое, отдых рассчитан на любителя природных красот. Отрадно видеть, что находятся граждане, которые готовы брать гектары в таких отдаленных местах и находить им применение, - сказал Василий Александрович.