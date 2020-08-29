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29августа
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сегодня, 09:59 0

В Свободном появилась новая ажурная беседка

В Свободном появилась новая ажурная беседка
Фото: «Зейские огни»

В Свободном, в сквере возле краеведческого музея появилась новая ажурная беседка диаметром три метра. Вскоре внутри беседки установят лавочку, оформленную чугунным литьем и стальным орнаментом.

На этом работы по благоустройству сквера не закончатся – в планах установить декоративные светодиодные светильники.

Старую беседку, которые рабочие демонтировали еще в июле, перенесут в сквер Mихайло-Чecнoкoвcкoгo микрорайона «Tопольки».

Работы по благоустройству сквера возле городского краеведческого музея начались в 2017 году на общественных началах – был положен асфальт и установлена витая беседка. Потом из-за отсутствия финансов работы временно остановились и позже продолжились уже по пpoeктy «Комфортная городская cреда». На средства из областного и городского бюджетов были установлены клумбы, 10 урн и 10 скамеек, леерное ограждение, а также обустроена автостоянка, освещение и электроопоры.

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#Свободный

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