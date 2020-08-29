Допобразование в Приамурье: зачем ввели сертификаты на кружки и как их использовать?

Выдача сертификатов персонифицированного финансирования стартовала в начале этой недели в Амурской области. Мы просто и понятно расскажем, что это такое, придется ли доплачивать, и зачем это все было придумано.

Нужен ли сертификат моему ребенку?

Если у вас есть ребенок от 5 до 18 лет, и вы планируете отдать его на государственную секцию или кружок, сертификат нужен обязательно. В частные кружки сертификат нужен, если они принимают оплату сертификатами.

Как получить сертификат?

Родителю необходимо зарегистрироваться на сайте Навигатор дополнительного образования Амурской области, внести данные о ребенке, получить и активировать сертификат – для этого нужно лично прийти в учреждение с документами. Если возникают трудности, вам помогут специалисты учреждения, в которое вы обратитесь.

На все сертификаты придут деньги?

Сертификат может остаться пустым, если вы выберете программу, в которой не предусмотрено персонифицированное финансирование. Если вы решили идти на программу, в которой возможна оплата сертификатом (такие программы отмечены на сайте Навигатора специальным значком «возможна оплата сертификатом»), вам необходимо положить деньги на сертификат – для этого нужно обратиться в учреждение дополнительного образования.

Почему сертификаты распространяются не на все кружки?

Сертификатом можно оплатить в основном краткосрочные программы. Так задумано, чтобы ребенок попробовал всего понемногу, определился, что же ему по душе, а дальше осваивал одну из программ уже на более глубоком уровне.

В этом году кружки, на которые распространяется оплата сертификатом, выбирали сами учреждения. Они старались выбрать самые популярные объединения, чтобы привлечь как можно больше детей. В течение года организаторы будут смотреть, насколько правильный был сделан выбор. Если какие-то программы будут не востребованы, это будет учтено в следующем году.

На всех ли хватит сертификатов?

«Пустых» сертификатов хватит на всех, их количество не ограничено. А вот денежные средства на сертификат придут ограниченному количеству детей – тем, кто успеет занять места на программах персфинансирования.

Если я положу деньги на сертификат, но не использую их, можно снять деньги?

Нет, деньги могут быть потрачены только на дополнительное образование и только на территории Амурской области. При этом вы можете записаться на кружок в любом городе Прамурья, если вам хватит суммы сертификата. Если родитель положил деньги на сертификат и не использует их, через какое-то время они могут вернуться в бюджет. В идеале, если ребёнок передумает посещать кружок – нужно сообщить об этом, чтобы освободившееся место занял другой ребенок.

По сертификату я могу оплатить только один кружок, или сразу несколько?

Если номинала сертификата хватит, вы можете заниматься в нескольких кружках. Номинал сертификата, а также стоимость занятия в кружках каждый муниципалитет просчитывает отдельно. Увидеть номинал своего сертификата вы можете в своем личном кабинете после регистрации и получения сертификата. У детей одного муниципалитета сумма на сертификате будет лежать одинаковая.

Если средств на сертификате не хватит, мне придется доплачивать?

На занятия в государственном кружке вам точно хватит номинала сертификата. В частных организациях, возможно, придется доплачивать, так как они несут большие расходы.

Имеет ли сертификат срок действия?

Сертификат выдается один раз и дейстует до 18 лет. А вот средства, которые вы положите на сертификат, нужно будет истратить до конца 2020 года. Средства на следующий год можно будет получить в декабре.

Если кружок в прошлом году был бесплатный, а я не смогу попасть на него по сертификату, за него придется платить?

Нет, бесплатное так и останется бесплатным. Средства, привязанные к сертификату – это те же самые бюджетные средства, которые государство и раньше выделяло бюджетным учреждениям. Но если раньше их распределяли сверху, теперь деньги получит то учреждение, куда придут дети.

Какие частные кружки можно оплатить сертификатом?

Частные организации самостоятельно решают, хотят ли они участвовать в этой системе. На данный момент о таком желании заявило восемь частных организаций области. Две программы уже прошли экспертизу, а значит, там точно можно будет расплатиться сертификатом. Найти частные организации, которые вы можете оплатить сертификатом можно на портале Навигатор дополнительного образования Амурской области.

Кстати, областную экспертизу проходят абсолютно все программы, которые можно будет оплатить сертификатом. Каждую программу проверяет три эксперта, если программа не соответствуют требованиям, ее возвращают на доработку педагогу. Так организаторы могут быть уверены в грамотности и эффективности образовательных программ.

Зачем все это придумали?

Система сертификатов предусмотрена национальным проектом «Образование», в рамках которого проходит региональный проект «Успех каждого ребенка». В новом учебном году проект охватит 26 городов и районов. Авторы проекта хотят посмотреть, сколько всего детей посещают различные кружки и секции, для этого и придуман сертификат – номер, который выдается каждому ребенку. Также авторы проекта хотят узнать, действительно ли кружки, которые сейчас существуют, интересны детям – для этого ввели систему персонифицированного финансирования. Дети и родители смогут проголосовать рублем – деньги получит то учреждение, они захотят потратить свой сертификат.

Система заставит дополнительное образование подстроиться под интересы детей. Если дети хотят заниматься IT и робототехникой, учреждению придется открывать такие кружки, чтобы привлечь ребят, – рассказал руководитель федеральной экспертной группы по внедрению целевой модели дополнительного образования.

Сейчас на сайте Навигатор выгружено около 1500 программ. Уже в этом году в Архаринском детсаду появился кружок хатха-йоги, в Тамбовке будут учить азбуке Морзе, а в Сковородине – ландшафтному дизайну.

О том, какие программы пользуются у амурчан большей популярностью, говорить еще рано – далеко не все из них прошли экспертизу и появились на портале областного Навигатора.

По материалам областного правительства и регионального модельного центра.