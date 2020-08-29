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29августа
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Евросоюз запрещает Турции бурение в Средиземноморье

Евросоюз запрещает Турции бурение в Средиземноморье
Фото: ynfpublishers.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет ряд жестких санкций в отношении Турции, если турецкие власти запустят бурение скважин в Средиземноморье. Об этом сообщает «RT на русском».

Заявление было оглашено в ходе пресс-конференции. Страны Евросоюза сошлись на мнении, что поведение турецких властей носит негативный характер, и считают, что Турция собирается приступить к незаконным буровым работам. ЕС также пришел к мнению, что в случае отказа турецких властей идти навстречу требованиям, будут введены комплексные санкции, где каждое государство направит запреты по отношению к Турции. Ранее Евросоюз уже конфликтовал с турецкими властями на предмет поставок оружия в Ливию. ЕС активизировал военно-морскую операцию для контроля за выполнением своих требований.

Напомним, что ранее Турция обнаружила газовое месторождение в Черном море. Буровое судно «Фатих» уже целый месяц проводит бурение, и одна из таких разведывательных работ завершилась успехом. Власти Турции намерены в кратчайшие сроки начать добычу природного ископаемого.

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#политика #природа #производство

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