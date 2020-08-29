Американка смогла победить ВИЧ без лечения

Американские специалисты провели сравнение результатов анализов у людей, живущих с вирусом иммунодефицита долгое время. Эти пациенты отказались от какого-либо лечения и поэтому не принимали никаких лекарств. На удивление врачей, у одной жительницы США не обнаружилось никаких следов заражения. В связи с этим, специалисты сначала не поверили и назначили повторное обследование. Вскоре стало известно, что в организме женщины все же есть клетки вируса, однако они не представляют угрозы, поскольку не могут больше распространяться.

Излечившейся необъяснимым способом оказалась гражданка Америки в возрасте шестидесяти шести лет. Позже стало известно, что пациентка прожила больше тридцати лет после того, как у нее обнаружился ВИЧ. Специалисты выяснили, что она все же проходила терапию первые пять лет, но вскоре прекратила. Ученых поразила реакция организма, который продолжил борьбу с вирусом самостоятельно. Сообщается, что пока недостаточно сведений для объяснения всей ситуации, но это стало новым предметом изучения.