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29августа
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сегодня, 09:17 0

Американка смогла победить ВИЧ без лечения

Американка смогла победить ВИЧ без лечения
Фото: echokieva.com

В США зафиксировали удивительный случай выздоровления пациента. Женщина смогла вылечиться от ВИЧ без химиопрофилактики. Об этом сообщает «ToDay News Ufa».

Американские специалисты провели сравнение результатов анализов у людей, живущих с вирусом иммунодефицита долгое время. Эти пациенты отказались от какого-либо лечения и поэтому не принимали никаких лекарств. На удивление врачей, у одной жительницы США не обнаружилось никаких следов заражения. В связи с этим, специалисты сначала не поверили и назначили повторное обследование. Вскоре стало известно, что в организме женщины все же есть клетки вируса, однако они не представляют угрозы, поскольку не могут больше распространяться.

Излечившейся необъяснимым способом оказалась гражданка Америки в возрасте шестидесяти шести лет. Позже стало известно, что пациентка прожила больше тридцати лет после того, как у нее обнаружился ВИЧ. Специалисты выяснили, что она все же проходила терапию первые пять лет, но вскоре прекратила. Ученых поразила реакция организма, который продолжил борьбу с вирусом самостоятельно. Сообщается, что пока недостаточно сведений для объяснения всей ситуации, но это стало новым предметом изучения.

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#здоровье #медицина #США

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