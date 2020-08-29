Шведские ученые обнаружили необычный скелет в Балтийском море

На дне Балтийского моря был найден Флагманский корабль «Грибшунден», который в конце XV века отправлялся из Копенгагена в город Кальмар, Швеция. В это время он вез драгоценные подарки от датского короля Ганса, который собирался заполучить трон соседнего государства. По неизвестным причинам, на борту случился пожар, в результате чего корабль пошел ко дну со всеми ценностями.

В настоящее время, благодаря низкому содержанию соли и уровню кислорода в Балтийском море, корабль хорошо сохранился. В нем исследователи обнаружили необычные останки рыбы, длина которой составляла около двух метров. Результаты анализа ДНК показали, что это был атлантический осетр. Во времена короля Ганса, такая рыба была необычайно редкой, а на сегодняшний день этот вид практически исчез. Антропологи отметили, что осетрина считалась редчайшим угощением и была действительно ценным подарком для шведов. Более того, из плавательного пузыря такой рыбы изготавливалась золотая краска.