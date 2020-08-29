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29августа
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сегодня, 07:09 0

Шведские ученые обнаружили необычный скелет в Балтийском море

Шведские ученые обнаружили необычный скелет в Балтийском море
Фото: yandex.kz

Шведские исследователи обнаружили на дне Балтийского моря корабль, который затонул в 1495 году. Помимо этого, нашлись останки одной крайне редкой рыбы. Об этом сообщает «Мир 24».

На дне Балтийского моря был найден Флагманский корабль «Грибшунден», который в конце XV века отправлялся из Копенгагена в город Кальмар, Швеция. В это время он вез драгоценные подарки от датского короля Ганса, который собирался заполучить трон соседнего государства. По неизвестным причинам, на борту случился пожар, в результате чего корабль пошел ко дну со всеми ценностями.

В настоящее время, благодаря низкому содержанию соли и уровню кислорода в Балтийском море, корабль хорошо сохранился. В нем исследователи обнаружили необычные останки рыбы, длина которой составляла около двух метров. Результаты анализа ДНК показали, что это был атлантический осетр. Во времена короля Ганса, такая рыба была необычайно редкой, а на сегодняшний день этот вид практически исчез. Антропологи отметили, что осетрина считалась редчайшим угощением и была действительно ценным подарком для шведов. Более того, из плавательного пузыря такой рыбы изготавливалась золотая краска.

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#история #наука #природа

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