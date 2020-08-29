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29августа
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сегодня, 04:00 0

Мэр Москвы рассказал, когда Россия избавится от коронавируса

Мэр Москвы рассказал, когда Россия избавится от коронавируса
Фото: youtube.com

Сергей Собянин сообщил о скором завершении эпидемии на территории Российской Федерации. Он заявил, что на это потребуется около шести месяцев. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Мэр Москвы Сергей Собянин еще в начале августа говорил о благоприятной обстановке в столице в связи с эпидемиологической ситуацией. По его словам, город практически вернулся в прежний режим, а именно на 91 процент. Также напомним, что для борьбы с коронавирусом у ученых со всего мира достаточно работы. На сегодняшний день они занимаются разработкой эффективных препаратов и технологий. Сергей Собянин сообщает, что ожидаются аналоги самой первой противовирусной вакцины в мире, разработанной российскими специалистами.

Несмотря на улучшение обстановки с коронавирусом, по распоряжению Роспотребнадзора, Собянин не может отменить масочный режим. Это объясняется тем, что гражданам нужно использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах для своей же безопасности. Мэр Москвы заявил, что это необходимо для работы городских заведений. Соблюдая все санитарные условия, Россия наконец победит эпидемию приблизительно через 6 месяцев.

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#коронавирус #здоровье #мэрия

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