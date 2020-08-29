Мэр Москвы рассказал, когда Россия избавится от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин еще в начале августа говорил о благоприятной обстановке в столице в связи с эпидемиологической ситуацией. По его словам, город практически вернулся в прежний режим, а именно на 91 процент. Также напомним, что для борьбы с коронавирусом у ученых со всего мира достаточно работы. На сегодняшний день они занимаются разработкой эффективных препаратов и технологий. Сергей Собянин сообщает, что ожидаются аналоги самой первой противовирусной вакцины в мире, разработанной российскими специалистами.

Несмотря на улучшение обстановки с коронавирусом, по распоряжению Роспотребнадзора, Собянин не может отменить масочный режим. Это объясняется тем, что гражданам нужно использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах для своей же безопасности. Мэр Москвы заявил, что это необходимо для работы городских заведений. Соблюдая все санитарные условия, Россия наконец победит эпидемию приблизительно через 6 месяцев.