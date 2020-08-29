Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня 0

Школьные собрания для родителей переводятся в онлайн-формат

Школьные собрания для родителей переводятся в онлайн-формат
Фото: tambov.bezformata.com

Учебные заведения по всей стране встретят осень с ограничениями. Взрослых постараются ограничить от посещения школ путем онлайн-встреч. Об этом сообщают «Известия».

Учебный год начнется в необычном для детей формате. В связи с эпидемиологической ситуацией в России, школы вынуждены внести изменения в образовательный процесс. Как сообщает начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, школы со всех регионов страны уже готовы к началу работы. Стало известно, что посещение образовательных учреждений для родителей разрешено в исключительных случаях, а все собрания переносятся в онлайн-формат.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что начинать образовательный процесс рискованно, однако власти РФ приняли решение открыть школы, соблюдая все санитарные нормы. По их словам, на сегодняшний день достаточно информации о коронавирусе. Так, Министерство просвещения РФ отметили, что с 1 сентября отменяются привычные школьные звонки. Теперь у каждого класса будет свое расписание занятий, а также посещение столовой в разное время.

Просмотров всего: 4

#коронавирус #школа

распечатать


В России и мире

У 86% российских детей установлены фобии из-за пандемии коронавируса
В России и мире

У 86% российских детей установлены фобии из-за пандемии коронавируса

вчера, 23:15
Коронавирус 3

В Амурской области выявили 25 новых случаев COVID-19
Коронавирус 2

В «Васильке» начали долечивать амурчан от коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь