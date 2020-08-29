Школьные собрания для родителей переводятся в онлайн-формат

Учебный год начнется в необычном для детей формате. В связи с эпидемиологической ситуацией в России, школы вынуждены внести изменения в образовательный процесс. Как сообщает начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, школы со всех регионов страны уже готовы к началу работы. Стало известно, что посещение образовательных учреждений для родителей разрешено в исключительных случаях, а все собрания переносятся в онлайн-формат.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что начинать образовательный процесс рискованно, однако власти РФ приняли решение открыть школы, соблюдая все санитарные нормы. По их словам, на сегодняшний день достаточно информации о коронавирусе. Так, Министерство просвещения РФ отметили, что с 1 сентября отменяются привычные школьные звонки. Теперь у каждого класса будет свое расписание занятий, а также посещение столовой в разное время.