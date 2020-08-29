Выбор читателей за 28 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 28 августа.

В пятницу, 28 августа, в Белогорске на железнодорожных путях произошла трагедия. Около 6 утра на Хабаровском переезде мужчина попал под поезд. Составом ему отрезало голову.

Утром 29 августа откроется движение по путепроводу на Загородной. Сегодня в течение дня завершатся работы по устройству слоя износа на подъездных путях. Как сообщает пресс-служба городской администрации, готовность дороги проверил губернатор Василий Орлов и мэр города Олег Имамеев.

Сотрудники полиции в ходе спецоперации заняли московский офис «Петропавловска» в Рубцовом переулке, 13. Всё произошло сегодня ночью. Захватчиков силовики вывели из здания.

Амурская генерация капитально отремонтирует самую старую тепловую магистраль в Благовещенске. Участок в 240 метров расположен на улице Амурской – между Комсомольской и Мухина. На работы выделили почти 23 миллиона рублей.