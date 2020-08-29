Выбор читателей за 28 августа
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 28 августа.
В Белогорске поезд переехал мужчину
В пятницу, 28 августа, в Белогорске на железнодорожных путях произошла трагедия. Около 6 утра на Хабаровском переезде мужчина попал под поезд. Составом ему отрезало голову.
Путепровод на Загородной в Благовещенске откроется в субботу утром
Утром 29 августа откроется движение по путепроводу на Загородной. Сегодня в течение дня завершатся работы по устройству слоя износа на подъездных путях. Как сообщает пресс-служба городской администрации, готовность дороги проверил губернатор Василий Орлов и мэр города Олег Имамеев.
Новые подробности: офис «Покровского рудника» в Москве освободила полиция
Сотрудники полиции в ходе спецоперации заняли московский офис «Петропавловска» в Рубцовом переулке, 13. Всё произошло сегодня ночью. Захватчиков силовики вывели из здания.
В Благовещенске отремонтируют самую старую тепломагистраль
Амурская генерация капитально отремонтирует самую старую тепловую магистраль в Благовещенске. Участок в 240 метров расположен на улице Амурской – между Комсомольской и Мухина. На работы выделили почти 23 миллиона рублей.
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